Российские ученые разработали устройство, которое поможет выводить из мозга токсичные вещества

Разработка велась в рамках стратегического проекта «Технологии персонализированной медицины». Разработка представляет собой шапочку со встроенными светодиодами для фототерапии и наручного смарт-анализатора для анализа сна. По информации ученых, шапочка сможет выводить из мозга токсичные вещества. Такие вещества копятся у пациентов с болезнью Альцгеймера.

По словам разработчиков, для здорового человека изобретение также полезно, так как помогает справиться в бессонницей и ее последствиями. Технология разработана научными сотрудниками на основе экспериментальных исследований СГУ и является полностью авторской. Опыты над животными показывают, что устройство на 60% ускоряет вывод вредных веществ из мозга.