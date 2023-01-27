В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО мобилизованного Рустама Гиндуллина

Сегодня, 27 января, в селе Чишма-Уракаево Аскинского района Башкортостана состоялась траурная церемония прощания в погибшим в зоне СВО Рустамом Гиндуллиным. Об этом сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов.
Мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. До призыва Рустам Гиндуллин работал вахтовым методом. Со слов главы района, военнослужащий «мечтал трудиться на малой родине и внести вклад в ее развитие».
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Рустама Гиндуллина