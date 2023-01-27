Стало известно, сколько в Уфе проживает блокадников

На сегодняшний день в Уфе проживают 42 жителя блокадного Ленинграда. Об этом рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

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Сити-менеджер Уфы побывал в гостях у Разии Валишиной - одной из блокадниц. Со слезами на глазах женщина вспомнила все ужасы того времени - страх потерять близких, бомбежки, голод.

В Уфу ее семью эвакуировали весной 1942 года. Всю жизнь Разия Каримовна трудилась на производстве, сначала на военном заводе в Черниковке, затем более 20 лет в Уфимском домостроительном фанерном комбинате. Вместе с мужем они вырастили и воспитали троих детей.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января. В Башкортостане проходит череда мероприятий, которые посвящены 80-летию прорыва блокадного кольца.

Фото: Ратмир Мавлиев/vk.com.

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