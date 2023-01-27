Стало известно, сколько в Уфе проживает блокадников

В Уфу ее семью эвакуировали весной 1942 года. Всю жизнь Разия Каримовна трудилась на производстве, сначала на военном заводе в Черниковке, затем более 20 лет в Уфимском домостроительном фанерном комбинате. Вместе с мужем они вырастили и воспитали троих детей.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы