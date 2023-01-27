В Башкирии дедушка на иномарке врезался в тепловоз

Сегодня, 27 января, в Учалинском районе Башкирии дедушка за рулем автомобиля Renault Duster врезался в тепловоз. ДТП произошло при проезде ЖД переезда в деревне Шартым, рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.