В Башкирии дедушка на иномарке врезался в тепловоз

Сегодня, 27 января, в Учалинском районе Башкирии дедушка за рулем автомобиля Renault Duster врезался в тепловоз. ДТП произошло при проезде ЖД переезда в деревне Шартым, рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.
За рулем иномарки находилмя 72-летний водитель. По предварительным данным, он проехал на запрещающий сигнал семафора, в результате чего столкнулся с тепловозом.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Фото: ГИБДД по РБ.