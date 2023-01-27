24-летний мобилизованный из Башкирии Максим Чернов погиб в зоне проведения СВО

В ходе проведения СВО погиб 24-летний житель Гафурийского района Башкирии Максим Чернов. Об этом сообщил глава муниципалитета Фанзиль Чингизов.
Военнослужащий родился в селе Ташла. После окончания средней школы он получил профессию мастера общестроительных работ, а также отслужил в армии.
В сентябре 2022 года Максима Чернова призвали в рамках частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил. О его гибели стало известно 4 января.
Проводить в последний путь погибшего военнослужащего должны были сегодня, 27 января, в 11:30 в родной деревне.
Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким Максима Чернова