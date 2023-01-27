Комфортные условия и современное оборудование: как проходит обучение в школе им. Шаймуратова в ЛНР

После капитального ремонта школы №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской Народной Республики успеваемость учеников улучшилась, говорят учителя. Современное оборудование, новая мебель, теплые, светлые и просторные кабинеты. Строители Башкортостана создали для детей комфортные условия.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кахний в свое время сама окончила эту школу, а сейчас в ее трудовой книжке одна единственная запись – преподаватель в этом самом учебном заведении. Выпустила сотни учеников. Говорит, и не мечтала, что увидит родную школу в таком состоянии. После артобстрела в 2014 году фасад здания был поврежден, окна выбиты. Своих сил хватило только на косметический ремонт.

Мы такую школу даже не ожидали. Новое современное оборудование, новая мебель. Татьяна Кахний, учитель русского языка и литературы школы №22 им. М. Шаймуратова

Приятно учиться в такой школе, на перемене можно посидеть на диванах в коридоре. Мария Серова, ученица 8 класса

1 сентября прошлого года Глава Башкортостана Радий Хабиров в онлайн-режиме принял участие в открытии школы. Сейчас мультимедийное оборудование и интерактивные доски в кабинетах помогают ученикам лучше усваивать программу, говорят учителя. Растет успеваемость, особенно в кадетском классе имени Минигали Шаймуратова. Сами дети видели такие классы в Уфе, когда приезжали на экскурсию.

Мы ездили в Уфу, посещали памятник Шаймуратову. Очень понравилось. Гордимся, что учимся в школе его имени. Быть кадетом – значит быть примером для остальных. Алена Гетманская и Виктория Догода, ученицы кадетского класса имени Минигали Шаймуратова

Впечатлила башкирская культура и национальная кухня. Старшеклассники буквально на днях вернулись из Уфы. Посетили башкирские вузы, впервые побывали на хоккейном матче.

Особая гордость школы – музей 112-й Башкирской кавалерийский дивизии. На стендах – фотографии и биографии всех героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Военные артефакты, найденные поисковыми отрядами на полях сражений. Копия Звезды Героя России Минигали Шаймуратова занимает особое почетное место. О боевом пути башкирского генерала знает каждый ученик.

Не только чтят память башкирских кавалеристов, но и благодарят строителей из Башкортостана. За несколько месяцев они превратили одну из самых старых школ ЛНР в самую современную.

В пиковые нагрузки тут работали 650 строителей. Заменили полностью водопровод, канализацию, электрику. У нас тепло, зимой в рубашках ходим. Успеваемость учеников растет. Спасибо строителям и лично Радию Фаритовичу Хабирову. Гульназ Серова, директор школы №22 им. Минигали Шаймуратова

Появился теплый спортзал, а новая столовая с современным оборудованием может за раз накормить сотни детей. Методиками обучения учителя регулярно обмениваются с уфимскими коллегами по время телемостов. А выпускники готовят документы, чтобы поступить в башкирские вузы.