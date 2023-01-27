Комфортные условия и современное оборудование: как проходит обучение в школе им. Шаймуратова в ЛНР

После капитального ремонта школы №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской Народной Республики успеваемость учеников улучшилась, говорят учителя. Современное оборудование, новая мебель, теплые, светлые и просторные кабинеты. Строители Башкортостана создали для детей комфортные условия.
Учитель русского языка и литературы Татьяна Кахний в свое время сама окончила эту школу, а сейчас в ее трудовой книжке одна единственная запись – преподаватель в этом самом учебном заведении. Выпустила сотни учеников. Говорит, и не мечтала, что увидит родную школу в таком состоянии. После артобстрела в 2014 году фасад здания был поврежден, окна выбиты. Своих сил хватило только на косметический ремонт.
1 сентября прошлого года Глава Башкортостана Радий Хабиров в онлайн-режиме принял участие в открытии школы. Сейчас мультимедийное оборудование и интерактивные доски в кабинетах помогают ученикам лучше усваивать программу, говорят учителя. Растет успеваемость, особенно в кадетском классе имени Минигали Шаймуратова. Сами дети видели такие классы в Уфе, когда приезжали на экскурсию.
Впечатлила башкирская культура и национальная кухня. Старшеклассники буквально на днях вернулись из Уфы. Посетили башкирские вузы, впервые побывали на хоккейном матче.
Особая гордость школы – музей 112-й Башкирской кавалерийский дивизии. На стендах – фотографии и биографии всех героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы. Военные артефакты, найденные поисковыми отрядами на полях сражений. Копия Звезды Героя России Минигали Шаймуратова занимает особое почетное место. О боевом пути башкирского генерала знает каждый ученик.
Не только чтят память башкирских кавалеристов, но и благодарят строителей из Башкортостана. За несколько месяцев они превратили одну из самых старых школ ЛНР в самую современную.
Появился теплый спортзал, а новая столовая с современным оборудованием может за раз накормить сотни детей. Методиками обучения учителя регулярно обмениваются с уфимскими коллегами по время телемостов. А выпускники готовят документы, чтобы поступить в башкирские вузы.
В школе в одну смену учатся почти 400 детей. Многие подружились и общаются со своими сверстниками из Уфы. Передают приветы и надеются на скорую встречу. Мечтают когда-нибудь пригласить своих друзей сюда, в Петровское, чтобы они лично могли увидеть школу, которую подарила братская республика.