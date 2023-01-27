В Башкирии подорожали морковь, лук, свежие помидоры и огурцы

Согласно предоставленным данным, за последнюю неделю в Башкирии больше всего подорожали морковь, лук, свежие помидоры и огурцы. Цены на данные продукты выросли на 6,1%, 7,7%, 9,1% и 11,3% и составили 31,58 рублей, 33,14 рублей, 153,14 рублей и 209,03 рубля за один килограмм соответственно.