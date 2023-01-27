В Башкирии подорожали морковь, лук, свежие помидоры и огурцы

Башстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
Согласно предоставленным данным, за последнюю неделю в Башкирии больше всего подорожали морковь, лук, свежие помидоры и огурцы. Цены на данные продукты выросли на 6,1%, 7,7%, 9,1% и 11,3% и составили 31,58 рублей, 33,14 рублей, 153,14 рублей и 209,03 рубля за один килограмм соответственно.
Больше всего в республике снизились цены на варено-копченую и полукопченую колбасу (3,1%), вареную колбасу, сардельки и сосиски (3,2%), гречку (3,3%). Сейчас они стоят 467,93 рубля, 388,37 рублей, 405,59 рублей и 69,30 рублей за один килограмм соответственно.