В Башкирии двое пострадали в ДТП, предположительно, из-за выезда на встречную полосу

В Абзелиловском районе Башкирии за прошедшие сутки было зарегистрировано ДТП с двумя пострадавшими гражданами. Столкновение двух автомобилей произошло на 252 километре дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.
Главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале рассказал, что 45-летний житель Челябинской области, который управлял автомобилем «Ситроен С4», двигался со стороны Магнитогорска. Предположительно, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Дэу Нексия», за рулем которого в этот момент находился 44-летний гражданин.
В результате произошедшего были госпитализированы водитель «Дэу Нексия» и его 45-летний пассажир. ГИБДД ведет разбирательство.
Фото: ГИБДД РБ