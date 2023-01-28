У крупнейшего водопада Башкирии собрали более трех кубометров мусора

Возле водопада Гадельша, который является крупнейшим в Башкирии, в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошел субботник. Его провели представители Сибайского территориального комитета Минэкологии республики и Баймакского лесничества.

Во время уборки было собрано более трех кубометров мусора, сообщает председатель Сибайского территориального комитета Минэкологии Башкирии Вадим Бастанов. Мусор этот был оставлен многочисленными туристами. В рамках субботника были очищены турстоянки. Также участники субботника вывесили кормушки для птиц.