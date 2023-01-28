У крупнейшего водопада Башкирии собрали более трех кубометров мусора

Возле водопада Гадельша, который является крупнейшим в Башкирии, в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошел субботник. Его провели представители Сибайского территориального комитета Минэкологии республики и Баймакского лесничества.

Фото №1 - У крупнейшего водопада Башкирии собрали более трех кубометров мусора

Во время уборки было собрано более трех кубометров мусора, сообщает председатель Сибайского территориального комитета Минэкологии Башкирии Вадим Бастанов. Мусор этот был оставлен многочисленными туристами. В рамках субботника были очищены турстоянки. Также участники субботника вывесили кормушки для птиц.

Водопад Гадельша принадлежит к числу самых известных природных объектов Башкортостана. Трехкаскадный водопад Гадельша (Ибрагимовский) внесен в реестре памятников природы и является особо охраняемой природной территорией. Общая высота водопада — примерно 15 метров. Основной поток туристов приходится на летний период. Однако и зимой находятся любители природы, которые после себя оставляют мусор.

Пресс-служба Минэкологии РБ

Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

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