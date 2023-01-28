Мобилизованные из Башкирии отбыли в зону СВО после отпуска

Башкирские бойцы находились в краткосрочном отпуске и возвращаются на передовую. Проводить защитников Родины пришли многочисленные родственники и друзья. К местам проведения специальной военной операции военнослужащие отправились из республиканского сборного пункта.

Самые искренние слёзы, крепкие объятия и запоминающиеся слова. Трогательнее всего – дети, они раз за разом падают в отцовские руки, утыкаются лицом в родное плечо. Бойца с позывным «Большой» дома ждёт дочь Агата и сын Аврам. Ребята признаются: папой гордятся, но отпускать не хотят.

Солдаты делают фотографии на память, крепко обнимают своих плачущих жён и матерей, то и дело смахивая скупую мужскую слезу.

Десятки мужчин в форме и в полной боеготовности ждут отправки. Боец с позывным «Булгар» до мобилизации работал оператором, теперь стал водителем на фронте. Провожает солдата его бабушка Файруза и маленькие племянники.

Побыть с семьей и насладиться обычными человеческими радостями бойцы смогли недолго – лишь десять дней. Теперь снова на передовую – защищать мир и покой своих близких. На срочной службе сейчас и младший брат «Совы». Снова на передовую возвращается и боец с позывным «Борз». Дома солдата остаются ждать родители, младший брат и жена с маленьким сыном, который очень скучает по своему отцу. Переживает за солдата и его мать.

20 минут прощания пролетают быстро. Звучит команда. Бойцы рассаживаются по автобусам. Защитников Родины провожают с напутствием и молитвой о победе и защите. Последние прощания – и двери автобуса закрыты. Жёны, дети, родители и друзья ловят последнюю возможность разглядеть в окнах отъезжающих машин родное лицо. Машут руками и плачут, шлют воздушные поцелуи.

Естественно, взгрустнулось им немного – ребята покидают свои семьи. Но надеюсь, что все будет нормально, и через несколько месяцев они снова вернутся. Думаю, отпуска будут так же продолжаться. И так до самой победы. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими