Рост вопреки санкциям: как в Башкирии работает импортозамещение

Минувший год Башкортостан завершил с ростом промышленного производства. Несмотря на введенные Западом ограничения, предприятия произвели товаров больше, чем в предыдущем году. Как раз санкции и поспособствовали этому. Десятки предприятий смогли импортозаместиться, открыв для себя новые рынки. О башкирских компаниях, ставших важными элементами экономической трансформации страны, – в нашем сюжете.

Казалось бы, обычные болты, винты и гайки, но без них не сможет работать ни один механизм. В каждом автомобиле нашей страны есть деталь, произведенная на белебеевском заводе «Автонормаль».

Когда в марте многие автопроизводители встали, на «Белзане» продолжали работать, лишь чуть изменив ассортимент. А после полного ухода западных компаний завод укрепился в своей нише, дополнительно заключив контракты с белорусским МАЗом и «Атлантом», выпускающим бытовую технику. Дважды на предприятии поднимали зарплаты рабочим, а год «Белзан» завершил с ростом доходов.

Положительные показатели и у одного из крупнейших в стране производителей матрасов. В прошлом году на базе компании «Корона» организовали мебельный кластер. С десяток предприятий объединились между собой, производя комплектующие для якорного резидента. В этом году на фабрике запустят новый цех. Объемы производства вырастут вдвое. Не так давно здесь освоили технологию скручивания матрасов, что позволяет доставлять в магазины большее количество изделий.

И таких предприятий, сумевших обойти санкционную яму, десятки. Конечно, не без господдержки. Значительная помощь оказывается по линии республиканского Фонда развития промышленности. Его общая капитализация – более 1,1 млрд рублей. В наступившем году сумма увеличится почти на 300 млн.

Газоперекачивающие двигатели если взять: были Siemens, были производства Украины, а сейчас поставляем мы. 100 двигателей, в том числе и «Сила Сибири» – по всей России. Если брать шарико-винтовые передачи, станки, то же самое управление самолетом – все было импортным, а теперь делают наши ребята. Ну и последний пример, который был в уходящем году, это «Салаватстекло». Первая партия стекла длиною 12 метров, производства такого в России нет, с 16 декабря получили первую партию. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Большие надежды промышленники возлагают на особую экономическую зону «Алга». В ней, например, инвестор начал строить завод по производству цетановых присадок для дизельного топлива. «М Синтез» в Башкортостане сможет покрыть потребность всей страны и даже выйти на соседние рынки. А в марте этого года откроется швейная фабрика компании ZASPORT – официального экипировщика олимпийской сборной страны.