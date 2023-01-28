Рост вопреки санкциям: как в Башкирии работает импортозамещение

Минувший год Башкортостан завершил с ростом промышленного производства. Несмотря на введенные Западом ограничения, предприятия произвели товаров больше, чем в предыдущем году. Как раз санкции и поспособствовали этому. Десятки предприятий смогли импортозаместиться, открыв для себя новые рынки. О башкирских компаниях, ставших важными элементами экономической трансформации страны, – в нашем сюжете.
Казалось бы, обычные болты, винты и гайки, но без них не сможет работать ни один механизм. В каждом автомобиле нашей страны есть деталь, произведенная на белебеевском заводе «Автонормаль».
Когда в марте многие автопроизводители встали, на «Белзане» продолжали работать, лишь чуть изменив ассортимент. А после полного ухода западных компаний завод укрепился в своей нише, дополнительно заключив контракты с белорусским МАЗом и «Атлантом», выпускающим бытовую технику. Дважды на предприятии поднимали зарплаты рабочим, а год «Белзан» завершил с ростом доходов.
Положительные показатели и у одного из крупнейших в стране производителей матрасов. В прошлом году на базе компании «Корона» организовали мебельный кластер. С десяток предприятий объединились между собой, производя комплектующие для якорного резидента. В этом году на фабрике запустят новый цех. Объемы производства вырастут вдвое. Не так давно здесь освоили технологию скручивания матрасов, что позволяет доставлять в магазины большее количество изделий.
И таких предприятий, сумевших обойти санкционную яму, десятки. Конечно, не без господдержки. Значительная помощь оказывается по линии республиканского Фонда развития промышленности. Его общая капитализация – более 1,1 млрд рублей. В наступившем году сумма увеличится почти на 300 млн.
Большие надежды промышленники возлагают на особую экономическую зону «Алга». В ней, например, инвестор начал строить завод по производству цетановых присадок для дизельного топлива. «М Синтез» в Башкортостане сможет покрыть потребность всей страны и даже выйти на соседние рынки. А в марте этого года откроется швейная фабрика компании ZASPORT – официального экипировщика олимпийской сборной страны.
В 2022 году ОЭЗ «Алга» сохранила статус самой динамично развивающейся в России среди зон промышленно-производственного типа. Кроме того, в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности «Алга» поднялась с 12-го на 8-е место. В ее копилке уже 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 42 млрд рублей.