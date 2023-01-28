В Башкирии обновили школу-интернат для ребят с нарушениями речи

В Бирске полностью обновили коррекционную школу-интернат, в которой обучаются мальчики и девочки, испытывающие трудности с речевым развитием. Были отремонтированы кабинеты, столовая, библиотека, спортивная площадка, детская комната, оснащенная современным оборудованием для обучения.
Занимательно не только на уроках, но и на переменах. Весело и с пользой проходят минуты перерыва в Бирской коррекционной школе-интернате. Здесь школьники совершенствуют знания на площадке коворкинга, играя в интеллектуальные игры на магнитно-маркерной доске.
В Бирской школе-интернате учатся дети с 1 по 4 классы. 385 детей из разных районов и городов республики. После окончания начальной школы они в большинстве случаев улучшают разговорные навыки и переводятся в общеобразовательные учреждения. Ученики гордятся своими учителями. К примеру, Кирилл Федорин мечтает в будущем стать воспитателем в детском саду.
В школе-интернате полностью обновили интерьер. Заменили систему отопления, отремонтировали зал столовой и библиотеку, закупили новое специализированное и игровое оборудование, книги и учебные пособия. В кабинетах робототехники и инжиниринга установили 3D-принтеры, с помощью которых дети смогут реализовать свои проекты. В школе всё оформили в едином стиле.
В прошлом году интернат принимал участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», получил порядка 20 млн на капремонт, приобретение оборудования, а также на благоустройство пришкольной территории. Сделали спортплощадку, футбольное поле и беговую дорожку.