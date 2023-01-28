В Башкирии обновили школу-интернат для ребят с нарушениями речи

В Бирске полностью обновили коррекционную школу-интернат, в которой обучаются мальчики и девочки, испытывающие трудности с речевым развитием. Были отремонтированы кабинеты, столовая, библиотека, спортивная площадка, детская комната, оснащенная современным оборудованием для обучения.

Занимательно не только на уроках, но и на переменах. Весело и с пользой проходят минуты перерыва в Бирской коррекционной школе-интернате. Здесь школьники совершенствуют знания на площадке коворкинга, играя в интеллектуальные игры на магнитно-маркерной доске.

Фишкой нашей школы, я считаю, является то, что у нас в каждом классе начального звена размещено историческое здание города Бирска. Все эти здания размещены на общей стене. При помощи этого стенда мы с ребятами изучаем историю нашего города и еще раз вырабатываем у детей любовь к своей малой родине, вырабатываем чувство патриотизма.     

Ирина Токарева, директор Бирской коррекционной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

В Бирской школе-интернате учатся дети с 1 по 4 классы. 385 детей из разных районов и городов республики. После окончания начальной школы они в большинстве случаев улучшают разговорные навыки и переводятся в общеобразовательные учреждения. Ученики гордятся своими учителями. К примеру, Кирилл Федорин мечтает в будущем стать воспитателем в детском саду.

Фото №1 - В Башкирии обновили школу-интернат для ребят с нарушениями речи

Подумал, что там можно научить многих детей, которые плохо говорят звуки и плохо читают.  

Кирилл Федорин, ученик Бирской коррекционной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

В школе-интернате полностью обновили интерьер. Заменили систему отопления, отремонтировали зал столовой и библиотеку, закупили новое специализированное и игровое оборудование, книги и учебные пособия. В кабинетах робототехники и инжиниринга установили 3D-принтеры, с помощью которых дети смогут реализовать свои проекты. В школе всё оформили в едином стиле.

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На уроках робототехники улучшается моторика рук, происходит коррекция, потому что двигательная активность у всех разная, и адаптируются они с Lego лучше. Когда они вместе взаимодействуют, у них улучшается мыслительная активность. Они друг другу рассказывают, делятся, какую машину хотят построить, какого робота. И здесь они вместе начинают строить.     

Дмитрий Наговицын, преподаватель робототехники и 3D-моделирования Бирской коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи

В прошлом году интернат принимал участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», получил порядка 20 млн на капремонт, приобретение оборудования, а также на благоустройство пришкольной территории. Сделали спортплощадку, футбольное поле и беговую дорожку.

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