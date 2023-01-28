В Башкирии обновили школу-интернат для ребят с нарушениями речи

На уроках робототехники улучшается моторика рук, происходит коррекция, потому что двигательная активность у всех разная, и адаптируются они с Lego лучше. Когда они вместе взаимодействуют, у них улучшается мыслительная активность. Они друг другу рассказывают, делятся, какую машину хотят построить, какого робота. И здесь они вместе начинают строить.

Дмитрий Наговицын, преподаватель робототехники и 3D-моделирования Бирской коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи