В Башкирии полицейские раскрыли угон иномарки

Его ничуть не смутило, что это не «Ford Mondeo», а «Ford Focus», и что продавца он так и не увидел. Машину привез домой, где она заглохла. Больше он ее трогать не стал, а лишь «обмыл» покупку со своей супругой. Хотя деньги он так никому и не отдал, но утверждает, что звонил владельцу по этому поводу. На следующий день приехали сотрудники полиции и привели его в отдел. Уфимец до последнего был уверен, что никакой машины он не угонял, пока он не встретил законного владельца «Ford Focus».