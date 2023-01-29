В Башкирии полицейские раскрыли угон иномарки

32-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что у него угнали автомобиль Ford Focus. В скором времени полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Его ничуть не смутило, что это не «Ford Mondeo», а «Ford Focus», и что продавца он так и не увидел. Машину привез домой, где она заглохла. Больше он ее трогать не стал, а лишь «обмыл» покупку со своей супругой. Хотя деньги он так никому и не отдал, но утверждает, что звонил владельцу по этому поводу. На следующий день приехали сотрудники полиции и привели его в отдел. Уфимец до последнего был уверен, что никакой машины он не угонял, пока он не встретил законного владельца «Ford Focus».
В содеянном мужчина раскаялся. Он заявил, что все произошло случайно. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело.