В Башкирии полицейские раскрыли угон иномарки

32-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что у него угнали автомобиль Ford Focus. В скором времени полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии полицейские раскрыли угон иномарки

По предварительным данным, подозреваемый хотел купить поддержанную машину. Нашел объявление о продаже «Ford Mondeo» менее чем за 50 тысяч рублей и созвонился с продавцом. Они договорились о встрече, но в оговоренное время владелец авто не взял трубку. Уфимца это не остановило, и он пошел искать нужную машину самостоятельно. Примерно в километре от места встречи он нашел «Ford» такого же цвета, без бампера и включенным двигателем. Мужчина сел в автомобиль и просто уехал.

пресс-служба МВД по РБ

Его ничуть не смутило, что это не «Ford Mondeo», а «Ford Focus», и что продавца он так и не увидел. Машину привез домой, где она заглохла. Больше он ее трогать не стал, а лишь «обмыл» покупку со своей супругой. Хотя деньги он так никому и не отдал, но утверждает, что звонил владельцу по этому поводу. На следующий день приехали сотрудники полиции и привели его в отдел. Уфимец до последнего был уверен, что никакой машины он не угонял, пока он не встретил законного владельца «Ford Focus».

В содеянном мужчина раскаялся. Он заявил, что все произошло случайно. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. Возбуждено уголовное дело.

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