В Башкирии жители села спасли из горящего дома 62-летнего мужчину

Сегодня ночью, 29 января, в пятом часу утра в Давлекановском районе Башкирии произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

На место ЧП незамедлительно выехали экстренные службы. В деревне Дюрюли произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Пламя было потушено за полчаса.

Местным жителям удалось вытащить из горящего дома 62-летнего мужчину. Его доставили в реанимацию с 60-70% ожогов живота, верхних и нижних конечностей.

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.