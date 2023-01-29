В Уфе в феврале продолжится массовая проверка счетчиков горячей воды

На сегодняшний день в Уфе продолжаются массовые проверки счетчиков теплоэнергии и горячей воды в помещениях собственников, которые перешли на прямые договоры с "БашРТС". Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ РБ.
Обход квартир будут проводить сотрудники ООО «Городская абонентская служба», являющиеся официальными представителями теплоснабжающей организации, по графику. Проверяющие при себе должны иметь удостоверение с фото и печатью ООО «Городская абонентская служба», а также заявку «БашРТС» с указанием списка адресов домов для проверки.
Представители теплоснабжающей компании будут снимать показания счетчиков, проверять их состояние, устанавливать пломбы, определять отсутствие или наличие фактов вмешательства в работоспособность приборов, а также оформлять соответствующие акты обследования. Услуги предоставляются бесплатно.