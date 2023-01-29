«Обеспечены всем»: как живут мобилизованные и добровольцы из Башкортостана в зоне СВО

Башкортостан своих не бросает. Съемочная группа БСТ в зоне спецоперации увидела, как и чем живут мобилизованные из республики. На неделе военнослужащие получили очередную гуманитарную помощь. Напомним, что по поручению Радия Хабирова в зоне проведения специальной военной операции представители Башкортостана наладили логистику по доставке гуманитарных конвоев для воинских подразделений, находящихся на передовой. Параллельно ведётся работа по решению семейно-бытовых вопросов дома. Все просьбы военнослужащих фиксируются и передаются главам муниципалитетов для исполнения, чтобы ничто не отвлекало солдат от работы.
Мы приехали в Мариуполь. Здесь находятся наши мобилизованные. Везём им гуманитарный груз, медикаменты, продукты питания, воду. Сейчас проезжаем мимо уже бывшего завода «Азовсталь». Здесь шли ожесточенные бои. Неонацисты укрепились на этом предприятии и бомбили мирный город.
В целях безопасности мы не можем раскрыть точное местоположение наших бойцов. Едем в сопровождении военных из Башкортостана. УАЗик под завязку забит всем необходимым, о чем просили мобилизованные. Уже в пункте назначения на разгрузку даётся несколько минут. Задерживаться на открытой местности нельзя.
Задача представителей Башкортостана, которые на Донбассе отвечают за взаимодействие с нашими военнослужащими, добраться до каждого подразделения, где служат наши ребята. И порой путь до их месторасположения занимает целый день. Расстояния огромные – в день приходится преодолевать более 500 км только в одну сторону.
Увидев регион «102» на нашем служебном автомобиле, мобилизованные вышли навстречу. Говорят: не ожидали увидеть здесь журналистов из Башкортостана. Встретили как родных. До этого населенного пункта представители республики доехали впервые, записали пожелания и просьбы, вопросы, которые нужно решить дома.
Самая сложная и опасная часть работы – довезти гуманитарку на передовую. Батальон имени Героя России Александра Доставалова стоит в паре километрах от линии боевого столкновения. Приехали к ним в сопровождении первого вице-премьера башкирского правительства Азата Бадранова, который отправился в зону СВО добровольцем. По просьбе военнослужащих и командира батальона решается вопрос об организованной доставке солдат в отпуск.
Пока в штабе решаются текущие вопросы, решили узнать у военнослужащих об обстановке на передовой.
У ребят боевое настроение, всем обеспечены. Сюда даже привезли баню, чтобы была возможность помыться. Сейчас мы едем в расположение батальона имени Минигали Шаймуратова
На Донбассе темнеет рано, поэтому доезжаем до наших уже поздно вечером. Во время разгрузки гуманитарки звучит команда «Птичка». В небе замечен украинский беспилотник. Срочно прячемся в штабе. Здесь, несмотря на постоянные артобстрелы, работа кипит круглосуточно. Бойцы к обстановке уже привыкли, пользуясь случаем передают приветы своим родным.
Удалось отведать и солдатской каши, а точнее макарон с тушёнкой. На передовой они особенно вкусные. Боец с позывным «Султан» из Баймакского района с гордостью отмечает: по обеспечению башкирские батальоны в числе лучших. Всё необходимое для решения поставленных боевых задач имеется.
Разбирая одну и коробок, военнослужащие находят то, что даже на передовой вызывает у них улыбку и скупую мужскую слезу. Письма от школьников республики, которые поддерживают своих защитников. Строки, написанные детьми, поднимают боевой дух бойцов, придают сил. Вернувшись домой с победой, шаймуратовцы хотят найти авторов и лично сказать спасибо каждому из них.