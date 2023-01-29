«Обеспечены всем»: как живут мобилизованные и добровольцы из Башкортостана в зоне СВО

Башкортостан своих не бросает. Съемочная группа БСТ в зоне спецоперации увидела, как и чем живут мобилизованные из республики. На неделе военнослужащие получили очередную гуманитарную помощь. Напомним, что по поручению Радия Хабирова в зоне проведения специальной военной операции представители Башкортостана наладили логистику по доставке гуманитарных конвоев для воинских подразделений, находящихся на передовой. Параллельно ведётся работа по решению семейно-бытовых вопросов дома. Все просьбы военнослужащих фиксируются и передаются главам муниципалитетов для исполнения, чтобы ничто не отвлекало солдат от работы.

Мы приехали в Мариуполь. Здесь находятся наши мобилизованные. Везём им гуманитарный груз, медикаменты, продукты питания, воду. Сейчас проезжаем мимо уже бывшего завода «Азовсталь». Здесь шли ожесточенные бои. Неонацисты укрепились на этом предприятии и бомбили мирный город.

В целях безопасности мы не можем раскрыть точное местоположение наших бойцов. Едем в сопровождении военных из Башкортостана. УАЗик под завязку забит всем необходимым, о чем просили мобилизованные. Уже в пункте назначения на разгрузку даётся несколько минут. Задерживаться на открытой местности нельзя.

То, что собрали жители Башкортостана, привезли для наших ребят мобилизованных. Обогреватели, газовые приборы – всё нужное и необходимое. Позывной «Шаман»

Нам уже 30 гумпомощь приходит, спасибо жителям Башкортостана. С вашей стороны нам прислали спальники, пенки, баулы. У нас всё есть. Нас вооружили, одели, обули. Спим в тепле. У нас всё подразделение – это Башкортостан и Саратовская область. Чужих нет, все свои. Позывной «Кедр», мобилизованный из Саратовской области.

Мы обеспечены всем. Если что-то нужно, обращаемся к Радию Фаритовичу Хабирову, нам всё присылают. Запчасти, генераторы, одежду. Теплые вещи есть. Мы обеспечены всем. Привет Абзелиловскому району, всем, кто меня узнал. Позывной «Лис»

Задача представителей Башкортостана, которые на Донбассе отвечают за взаимодействие с нашими военнослужащими, добраться до каждого подразделения, где служат наши ребята. И порой путь до их месторасположения занимает целый день. Расстояния огромные – в день приходится преодолевать более 500 км только в одну сторону.

Увидев регион «102» на нашем служебном автомобиле, мобилизованные вышли навстречу. Говорят: не ожидали увидеть здесь журналистов из Башкортостана. Встретили как родных. До этого населенного пункта представители республики доехали впервые, записали пожелания и просьбы, вопросы, которые нужно решить дома.

У нас поручение – найти наших ребят, доехать до них, узнать, что им необходимо. Формируем списки и отправляем в республику. И уже по их желанию и требованию формируются гумконвои. Работы потихоньку уже наладили. Такую поддержку наша республика начала оказывать одним из первых регионов, здесь на Донбассе. Позывной «Лесник»

Очень рад встретить тут земляков. Сердце колотится, что нас не забыли, нашли нас. В моем подразделении порядка десяти человек из Башкирии. Список передадим ребятам, которые приехали. Будем работать вместе. Рад, что жители и правительство нас не забывают. Радий Хабиров лично поручил эту задачу выполнить. Передаю привет всем, кто меня узнал. У нас всё хорошо, все живы, здоровы, сыты. Настроение боевое, ждём команду. Одно из подразделений накрыло склад нацистов. Позывной «Муслим»

Спасибо, что не забываете наших ребят. Привет Стерлитамаку и всем, кто меня узнал. Позывной «Ленин»

Кадровый офицер, с 18 лет с оружием. Пошел добровольцем. Тут таких много. Тут самые достойные и лучшие. Они готовы выполнить свой долг. Помощь республики ощущается: и Уфы, и родного Бирска. Даже здесь нас нашли. Позывной «Рапира»

Самая сложная и опасная часть работы – довезти гуманитарку на передовую. Батальон имени Героя России Александра Доставалова стоит в паре километрах от линии боевого столкновения. Приехали к ним в сопровождении первого вице-премьера башкирского правительства Азата Бадранова, который отправился в зону СВО добровольцем. По просьбе военнослужащих и командира батальона решается вопрос об организованной доставке солдат в отпуск.

Радий Фаритович сказал, что окажет всю необходимую помощь. Чтобы кто едет в отпуск, смог доехать домой организованно. А кто уже отдохнул, вернулся на передовую. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Пока в штабе решаются текущие вопросы, решили узнать у военнослужащих об обстановке на передовой.

Гуманитарка приходит постоянно. Личный состав находится на боевых порядках. Всем обеспечены, в этом плане никаких проблем нет. В целом обстановка стабильно напряжённая. Неонацисты пытаются прорваться, но мы держим их. Алексей Умурьянов, заместитель командира батальона им. Героя России Александра Доставалова

У ребят боевое настроение, всем обеспечены. Сюда даже привезли баню, чтобы была возможность помыться. Сейчас мы едем в расположение батальона имени Минигали Шаймуратова

На Донбассе темнеет рано, поэтому доезжаем до наших уже поздно вечером. Во время разгрузки гуманитарки звучит команда «Птичка». В небе замечен украинский беспилотник. Срочно прячемся в штабе. Здесь, несмотря на постоянные артобстрелы, работа кипит круглосуточно. Бойцы к обстановке уже привыкли, пользуясь случаем передают приветы своим родным.

Мы ни в чем не нуждаемся, всем обеспечены. Находимся на передовой, в боевом состоянии. От имени батальона хотел поблагодарить Радия Фаритовича за поддержку. И всех жителей Башкортостана. Всё необходимое сюда доставляют даже под обстрелами. Когда затишье, всё привозят. Передают привет жене, детям. За нами правда, за нами победа! Потомки Салавата отступать не умеют! Позывной «Нугуш»

Удалось отведать и солдатской каши, а точнее макарон с тушёнкой. На передовой они особенно вкусные. Боец с позывным «Султан» из Баймакского района с гордостью отмечает: по обеспечению башкирские батальоны в числе лучших. Всё необходимое для решения поставленных боевых задач имеется.

Мы делаем завязки, всё привозят. Как индивидуально, так и для взводов, например, для связистов. Генераторы, буржуйки, всё быстро привозят. Спецсредства есть, всё хорошо. Позывной «Султан»