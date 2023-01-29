В Уфе неадекватный мужчина приставал к прохожим и публично оскорблял полицейского

Полицейские подошли к мужчине, представились, сообщили ему, что он совершает административное правонарушение, и попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Затем мужчине было предложено пройти для составления протокола об административном правонарушении. Прохожий был в состоянии алкогольного опьянения и на предложение сотрудников отреагировал агрессивно, продолжая громко ругаться при посторонних гражданах. Полицейские еще раз сделали замечание мужчине и попросили успокоиться. Это еще сильнее разозлило мужчину и он начал оскорблять одного из сотрудников. Постовые объяснили неспокойному гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы полицейских не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.

пресс-служба МВД по РБ