В Уфе неадекватный мужчина приставал к прохожим и публично оскорблял полицейского
В башкирской столице суд вынес приговор мужчине, который публично оскорблял полицейского. Инцидент произошел на территории автовокзала "Южный, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Полицейский осуществлял охрану общественного порядка со своим напарником. На автовокзале они встретили неадекватного мужчину, который размахивал руками и приставал к прохожим.
Полицейские подошли к мужчине, представились, сообщили ему, что он совершает административное правонарушение, и попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Затем мужчине было предложено пройти для составления протокола об административном правонарушении. Прохожий был в состоянии алкогольного опьянения и на предложение сотрудников отреагировал агрессивно, продолжая громко ругаться при посторонних гражданах. Полицейские еще раз сделали замечание мужчине и попросили успокоиться. Это еще сильнее разозлило мужчину и он начал оскорблять одного из сотрудников. Постовые объяснили неспокойному гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы полицейских не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.
пресс-служба МВД по РБ
Задержанный оказался ранее несудимым жителем Баймакского района. Он пояснил что возвращался с дня рождения друга, на котором употребил спиртное.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его. В дальнейшем сотрудник МВД обратился в суд, в результате чего дебошира обязали выплатить еще и компенсацию морального вреда.