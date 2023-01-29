Военнослужащие из Башкортостана отбыли в зону СВО после отпуска

В Башкирию на отдых небольшими группами продолжают прибывать солдаты добровольческих батальонов и мобилизованные. Те, кто последние месяцы находился на передовой, получают возможность десять дней отдохнуть дома.

Как только из автобуса вышли первые бойцы, близкие, сбиваясь с ног, ринулись в объятия своих солдат. И даже мужчины, не скрывая, смахивали слезы. Ведь этого дня они ждали долгие месяцы.

Почти полгода бойцы батальонов имени Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова провели на линии соприкосновения без возможности поговорить с родными.

Своего любимого Диана приехала встречать вместе с пятимесячным малышом. Кроха появилась на свет, когда её папа ушёл на фронт. Дома бойца ждёт и двухлетний сын.

А теперь снова ставший папой боец «Рахим» смог взять на руки свою маленькую копию. Их первое знакомство.

И если для этих солдат отпуск только начался, то для других мобилизованных он подошел к концу. Десятки мужчин в форме в эту субботу вновь отправились на передовую с площади республиканского сборного пункта.

Самые искренние слёзы, крепкие объятия и запоминающиеся слова. Трогательнее всего – дети. Они раз за разом падают в отцовские руки, утыкаются лицом в родное плечо. Бойца с позывным «Большой» дома остаются ждать дочь Агата и сын Авраам. Ребята признаются: папой гордятся, но отпускать не хотят.

Солдаты делают фотографии на память, крепко обнимают своих плачущих жён и матерей, смахивая скупую слезу.

Побыть с семьей и насладиться обычными человеческими радостями бойцы смогли лишь десять дней. Теперь снова на передовую – защищать мир и покой своих близких.

Вновь на передовую возвращается и боец с позывным «Борз». Дома солдата остаются ждать родители, младший брат и жена с маленьким сыном, который очень скучает по своему отцу.

Бойцы рассаживаются по автобусам. Защитников Родины провожают с напутствиями и молитвами.

Последние мгновения прощания – и двери автобуса закрыты. Жёны, дети, родители и друзья ловят возможность разглядеть в окнах отъезжающих машин родное лицо. Машут руками и плачут, шлют воздушные поцелуи.

Естественно, взгрустнулось им немного – ребята покидают свои семьи. Но надеюсь, что все будет нормально, и через несколько месяцев они снова вернутся. Думаю, отпуска будут так же продолжаться. И так до самой победы. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими