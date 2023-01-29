«В памяти остался голод»: воспоминания жительницы Башкирии, пережившей блокаду Ленинграда

Родина и по сей день помнит тех, кто защищал страну восемь десятилетий назад. 27 января отметили очередную годовщину с момента снятия блокады Ленинграда. 872 дня, которые не забудутся теми, кто лично пережил ужасы осажденного города. Ежегодно по всей стране проводятся мероприятия, на которых отдают дань уважения стойкости жителей Ленинграда и солдатам, прорвавшим кольцо блокады. 27 января также вспоминают жертв Холокоста. В этот день, в 1945-м, советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти «Освенцим». По разным оценкам фашисты уничтожили от полутора до четырех миллионов человек.
125 граммов хлеба, помещавшиеся в ладошке. За таким куском в очереди жители блокадного Ленинграда стояли часами. Делили полученный паек на крошечные кубики. Растягивать единственное пропитание приходилось на весь день. Смешанный с целлюлозой, отрубями, жмыхом и обойной пылью хлеб стал символом надежды для тысяч людей.
Отца забрали на фронт, в осажденном городе мама тогда маленькой Маши спасала от голодной смерти четверых детей. Питаться приходилось даже столярным клеем. Каждый день становился испытанием. Лишь бы дотянуть до утра. В 1942 году семью Марии Ковтуновой эвакуировали в Оренбургскую область. Там жила сестра мамы. После приезда первым делом тетя посадила их за стол. Заморенные голодом желудки тяжело переварили еду.
872 дня блокады – символ стойкости и мужества в борьбе с фашизмом. Город выстоял и сумел возродиться вновь. История ленинградцев в годы Великой Отечественной войны близка и жителям Севастополя. Николаю Христодуло на момент начала обороны города-героя было чуть больше года.
Спустя три месяца после снятия блокады Ленинграда был освобожден и Севастополь, благодаря массовому героизму жителей и солдат. По сути, город, от которого остался лишь пепел, отстраивали заново.
27 января, ровно через год после прорыва блокады Ленинграда, советские войска освободили и узников «Освенцима». От происходившего в стенах концентрационного лагеря стынет кровь, сколько бы времени не прошло. По некоторым данным, фашисты замучили более четырех миллионов человек.