В Башкирии лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109: трое пострадали

Сегодня, 29 января, в Белорецком районе лоб в лоб столкнулись автомобили "Лада" девятой модели и "УАЗ Патриот". Как сообщили в пресс-службе регионального ГК по ЧС, авария произошла на автодороге Белорецк - Отнурок.
На место происшествия прибыли полиция, врачи и спасатели. Водитель легковушки получила тяжелые травмы, спасателям пришлось ее деблокировать. Также в ДТП пострадали двое ее пассажиров, им оказали медпомощь на месте.
Сейчас устанавливаются все детали случившегося.
Фото: ГК Башкирии по ЧС.