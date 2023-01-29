В Башкирии лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109: трое пострадали

Сегодня, 29 января, в Белорецком районе лоб в лоб столкнулись автомобили "Лада" девятой модели и "УАЗ Патриот". Как сообщили в пресс-службе регионального ГК по ЧС, авария произошла на автодороге Белорецк - Отнурок.

Фото №1 - В Башкирии лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109: трое пострадали

На место происшествия прибыли полиция, врачи и спасатели. Водитель легковушки получила тяжелые травмы, спасателям пришлось ее деблокировать. Также в ДТП пострадали двое ее пассажиров, им оказали медпомощь на месте.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Фото: ГК Башкирии по ЧС.

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