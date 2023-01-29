Башкортостан установил новый рекорд по вводу жилья

Башкортостан побил очередной рекорд. Темпы жилищного строительства за прошлый год достигли показателя в 3 млн. 62 тысячи квадратных метров. То есть объем введенного в регионе жилья увеличился на 5,5% по сравнению с рекордным 2021 годом. Ряд мер и политика региона позволили сохранить темпы в непростое время. Президентом страны поставлена задача довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн. квадратных метров.

Мелодия домофона для Анны Ямалиевой почти торжественная. Пенсионерка получила ключи от квартиры, которую ждала 14 лет. Тогда брали двухкомнатную в чистовой отделке, сейчас новый застройщик выделил в черновой, но жильё больше на 14 квадратных метров. Недвижимость приобретали ещё с мужем. За это время супруга не стало.

Купили, потому что думали, что будет рядом с работой. Деньги собирали чуть ли не по всей кафедре на второй взнос. Так долго ждала, что потеряли всякую надежду.

Дольщикам, которые приобрели когда-то квартиры в несуществующих жилых комплексах, вручили ключи уже от настоящего жилья. Всего 24 таких семьи. Это стало возможным благодаря соглашению Министерства строительства и архитектуры республики с инвестором – специализированным застройщиком «Агидель-ИнвестСтрой».

За 20 лет работы я столько не строил. Все это благодаря совместным усилиям правительства и главы республики. Он поставил перед собой цель – создать благодатную почву, чтобы строителям было комфортно работать.

Прошедший год стал рекордным для Башкортостана. Темпы жилищного строительства в республике достигли показателя в 3 млн. 62 тысячи квадратных метров. Объем введенного в регионе жилья увеличился на 105,4 процента по сравнению с 2021 годом, который и так был рекордным. И это несмотря на тяжелые три года, повышение цен на стройматериалы и проблемы с поставками.