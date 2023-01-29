Сегодня в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

В Башкортостане ожидается неблагоприятная погода - туман, гололед, видимость менее 500 метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

С 20:00 29 января до 20:00 часов 30 января в республике будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами в Башкортостане прогнозируется небольшой снег, гололёд, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит -8,-13 градусов, а при прояснениях — до -21градуса, днём в пределах -5,-10 градусов.