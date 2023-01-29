Глава Башкирии поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы

Власти республики вновь говорили о развитии поселков-спутников Уфы. На оперативном совещании главе региона, например, отчитались о том, что по некоторым направлениям оптимизировали движение транспорта. В пригородах также реализуются некоторые инфраструктурные проекты, такие как строительство водозабора и наращивание мощности в электросетях.

Водозабор рядом с Уфимским мелькомбинатом. Объект снабжает водой микрорайон «Кооперативная поляна». Жизненно необходимый ресурс по уже проложенным сетям потечёт отсюда и в сторону коттеджного посёлка «Цветы Башкирии». В рамках региональной программы «Чистая вода» строители расширяют мощности существующего водозабора.

Сейчас готовится насосная станция. Резервуары и технологическое оборудование будут монтироваться на завершающем этапе. Юрий Тоболов, начальник участка подрядной организации

Коттеджный посёлок «Цветы Башкирии» сформировался в начале 2000-х годов. С электроснабжением индивидуальных жилых домов проблем не было, позже появился и газ. Для комфортного проживания не хватало лишь централизованного водоснабжения.

В данном посёлке отсутствовало центральное водоснабжение, жители самостоятельно проводили работы по бурению скважин. Для жителей необходимо обеспечение качественной питьевой воды. Айнур Файзуллин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района г. Уфы

Жители порядка 700 домов получат возможность подключиться к централизованному источнику питьевой воды уже в этом году. А вот в селе Нагаево, которое также расположено в черте города, в 2023-м должны частично решить проблему с перебоями в электроснабжении. Сделать это сетевики планируют заменой трансформаторов на более мощные.

Проблема по Нагаево будет решена в ближайшее время. В этом году ставим усиленный трансформатор на 40 мегавольт. Тимур Герасимов, первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Замена трансформаторов позволит в два с половиной раза увеличить мощности центра питания подстанции «Нагаево», доложил уже генеральный директор Башкирской электросетевой компании во время совещания в уфимской администрации, которое проводил глава республики.

О проблемах посёлков-спутников, расположенных вокруг Уфы, говорили недавно на совещании по подготовке столицы республики к 450-летнему юбилею. Радий Хабиров поручил главе администрации города разработать чёткую программу развития коттеджных посёлков. При её наличии, отметил руководитель региона, республика готова финансово поддержать решение наболевших вопросов.

Программы все хороши, когда есть две вещи – деньги и дата. И еще ответственные не помешают. Примите, покажите. Можем вместе принять, мы поможем. Потому что если вы сделаете хорошую программу, мы к вам с рублем придем. Это же наши жители – не только Уфы, это башкортостанцы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не только бесперебойное обеспечение энергоресурсами является показателем комфортного проживания. Немаловажный вопрос – транспортное обслуживание. Глава республики, например, поручил разобраться, почему жители нередко жалуются на большие интервалы между автобусами. Ситуацию на наиболее проблемных маршрутах начали менять уже на этой неделе.

За эту неделю добавили еще техники перевозчики по просьбе жителей. Была добавлена техника и, соответственно, интервал автоматом сократился. Вся техника новая, автобусы с площадками для инвалидов, для женщин с колясками. Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

На самом деле стало лучше, признаются пассажиры 131-го маршрута, который следует из Уфы в деревню Шамонино. Недавно здесь поменялся перевозчик. Автобусы теперь классом побольше, а главное – новые. Правда, маршрут движения сократился, сетуют пассажиры, да и интервал устраивает не всех. Однако по просьбе жителей расписание корректируется.

Где-то минут 40. Это, конечно, много. Поменьше бы хотелось, Сейчас вот 30 минут получается в обед. Сергей Жилин, житель д. Шамонино