Глава Башкирии поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы

Власти республики вновь говорили о развитии поселков-спутников Уфы. На оперативном совещании главе региона, например, отчитались о том, что по некоторым направлениям оптимизировали движение транспорта. В пригородах также реализуются некоторые инфраструктурные проекты, такие как строительство водозабора и наращивание мощности в электросетях.
Водозабор рядом с Уфимским мелькомбинатом. Объект снабжает водой микрорайон «Кооперативная поляна». Жизненно необходимый ресурс по уже проложенным сетям потечёт отсюда и в сторону коттеджного посёлка «Цветы Башкирии». В рамках региональной программы «Чистая вода» строители расширяют мощности существующего водозабора.
Коттеджный посёлок «Цветы Башкирии» сформировался в начале 2000-х годов. С электроснабжением индивидуальных жилых домов проблем не было, позже появился и газ. Для комфортного проживания не хватало лишь централизованного водоснабжения.
Жители порядка 700 домов получат возможность подключиться к централизованному источнику питьевой воды уже в этом году. А вот в селе Нагаево, которое также расположено в черте города, в 2023-м должны частично решить проблему с перебоями в электроснабжении. Сделать это сетевики планируют заменой трансформаторов на более мощные.
Замена трансформаторов позволит в два с половиной раза увеличить мощности центра питания подстанции «Нагаево», доложил уже генеральный директор Башкирской электросетевой компании во время совещания в уфимской администрации, которое проводил глава республики.
О проблемах посёлков-спутников, расположенных вокруг Уфы, говорили недавно на совещании по подготовке столицы республики к 450-летнему юбилею. Радий Хабиров поручил главе администрации города разработать чёткую программу развития коттеджных посёлков. При её наличии, отметил руководитель региона, республика готова финансово поддержать решение наболевших вопросов.
Не только бесперебойное обеспечение энергоресурсами является показателем комфортного проживания. Немаловажный вопрос – транспортное обслуживание. Глава республики, например, поручил разобраться, почему жители нередко жалуются на большие интервалы между автобусами. Ситуацию на наиболее проблемных маршрутах начали менять уже на этой неделе.
На самом деле стало лучше, признаются пассажиры 131-го маршрута, который следует из Уфы в деревню Шамонино. Недавно здесь поменялся перевозчик. Автобусы теперь классом побольше, а главное – новые. Правда, маршрут движения сократился, сетуют пассажиры, да и интервал устраивает не всех. Однако по просьбе жителей расписание корректируется.
Вокруг Уфы находятся десятки пригородных населенных пунктов и коттеджных поселков. Многие из них строились и развивались без единой программы и концепции, что и привело к накоплению типовых проблем, решать которые теперь предстоит в рамках программы развития поселков-спутников, которую должны разработать в столичной администрации.