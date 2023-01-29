В Башкирии за год количество погибших в ДТП снизилось на 15%

За последний год количество погибших в ДТП на дорогах республики снизилось на 15%. Речь о сотнях сохраненных жизней. По сравнению с 2021-м годом в 2022-м почти вдвое снизился показатель смертности на федеральных трассах. Региональное Управление ГИБДД на неделе подвело итоги работы, а также поделилось кадрами рейда, в ходе которого задержали 12 нетрезвых водителей, ранее уже лишенных прав.

Судя по речи этого автолюбителя, пенного напитка было много. Но, видимо, все равно не хватило, и житель Иглинского района решил сесть за руль и отправиться в магазин. Тут его и встретили инспекторы ГИБДД. Алкотестер показал высокую степень опьянения.

В Уфе нетрезвый мужчина тоже решил своим ходом доехать до пункта назначения, с грубыми нарушениями. На требование патрульных отреагировал не сразу. Теперь за руль сядет нескоро.

А вот в Хайбуллинском районе житель села Бурибай решил покататься на снегоходе под хмельком. Исполнять требование инспекторов остановиться он не спешил. В итоге сотрудникам ГИБДД пришлось догонять и на ходу стаскивать с мототранспорта любителя езды по зимним дорогам.

В Салаватском районе инспекторы остановились, чтобы помочь съехавшему в кювет водителю «Лады Гранты». И сразу поняли, что виной неудачного маневра стал алкоголь.

В кювете, но уже в Краснокамском районе, оказался и бензовоз. На место прибыли экстренные службы – в цистерне было 23 тонны дизельного топлива. Как отметили в ГИБДД региона, освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе у водителя. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы бензовоз столкнулся с другим автомобилем

По итогам рейда инспекторы регионального ГИБДД задержали почти сотню нетрезвых водителей. 12 из них уже были лишены водительских прав. В целом же было зафиксировано более 3,5 тысячи нарушений. Одни из самых распространенных – управление транспортом без водительского удостоверения и нарушения правил перевозки детей.

На неделе в ГИБДД подвели итоги работы за прошлый год и отметили в целом положительную динамику. В 2022-м количество погибших в ДТП снизилось на 15%. Более безопасными стали федеральные дороги. Смертей на них практически вдвое меньше, чем в 2021-м. На снижение количества аварий повлияли, в том числе и комплексы фото- и видеофиксации.