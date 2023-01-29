В Башкирии прогнозируют к 2036 году рост средних зарплат в 3 раза

К 2036 году средняя заработная плата в Башкортостане вырастет в 3 раза. Об этом сообщило Минэкономразвития РБ.

Недавно был опубликован «Прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на долгосрочный период до 2036 года». Из данного документа следует, что среднемесячная заработная плата в республике через 13 лет может стать 97,5 тысяч по консервативному варианту и 127,7 - по базовому. Таким образом, согласно прогнозам, рост к показателям 2021 года составит 2,3 и 3 раза соответственно.