«Салават Юлаев» обыграл дома «Нефтехимик»

Шесть очков из шести возможных набрал уфимский «Салават» в трехматчевой домашней серии. Сегодня юлаевцы взяли реванш за гостевое поражение. Они обыграли нижнекамский «Нефтехимик».

Первый период остался безголевым. Во втором и третьем периодах соперники обменялись заброшенными шайбами. У Салавата отличились Алалыкин и Мёрфи. В овертайме тренерский штаб уфимцев второй раз пошёл на риск и снял вратаря. И снова задумка оправдала себя.