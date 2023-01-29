В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО депутата района Дениса Пихтовникова

В ходе проведения СВО на Украине погиб депутат Кундашлинского сельсовета Денис Пихтовников. Об этом сообщил глава Балтачевского района Ильгиз Субушев.
Денис Пихтовников был депутатом сельсовета, а также работал в клубе деревни Курачево культурным организатором. Окружение погибшего отзывается о неv как о добром, скромном и трудолюбивом человеком.
Дениса Пихтовникова посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова. Его передал супруге погибшего вице-премьер правительства Ирек Сагитов.
Редакция bash.news приносит свои соболезнования близким и родным Дениса Пихтовникова