В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО депутата района Дениса Пихтовникова

В ходе проведения СВО на Украине погиб депутат Кундашлинского сельсовета Денис Пихтовников. Об этом сообщил глава Балтачевского района Ильгиз Субушев.

Денис Пихтовников был депутатом сельсовета, а также работал в клубе деревни Курачево культурным организатором. Окружение погибшего отзывается о неv как о добром, скромном и трудолюбивом человеком.