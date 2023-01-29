В Башкирии спасатели освободили запертых в квартире детей

В Сибае в экстренные службы поступило сообщение с просьбой открыть входную металлическую дверь. Об этом рассказали в пресс-службе ГК Башкирии по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии спасатели освободили запертых в квартире детей

Инцидент произошел в пятницу, 27 января. Мать двоих детей 9 и 10 лет пришла с работы домой и не смогла открыть дверь из-за поломки замка. На место инцидента незамедлительно направились спасатели. Они открыли металлическую дверь при помощи аварийно-спасательного инструмента.

Позже, заявитель вышла на связь со словами благодарности спасателям:

Хочу поблагодарить Сибайских спасателей за оперативную помощь в моей жизненной ситуации. Я не знала, что служба спасения реагирует так быстро. Спасибо вам.

мама детей

Фото: ГК Башкирии по ЧС.

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