В Башкирии могут лишать мандата депутатов, прогуливающих заседания

25 января в Государственной Думе приняли закон о досрочном прекращении полномочий региональных и муниципальных депутатов, если они отсутствовали без уважительных причин на всех заседаниях в течение 6 месяцев подряд.

Фото №1 - В Башкирии могут лишать мандата депутатов, прогуливающих заседания

В парламенте Башкирии считают, что новая норма не повлечет за собой изменений в деятельности Госсобрания республики.

В Башкирии точку в этом вопросе поставили еще в 2005 году, внеся изменения в Закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». Наличие в законе данного положения обеспечивает парламентскую дисциплину. Если же кто-то из депутатов по объективным причинам не может исполнять обязанности, например, в связи с переездом или из-за плотного рабочего графика, то он пишет заявление и досрочно слагает полномочия. Депутатский мандат замещается в установленном порядке.

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