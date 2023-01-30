В Башкирии могут лишать мандата депутатов, прогуливающих заседания

В Башкирии точку в этом вопросе поставили еще в 2005 году, внеся изменения в Закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». Наличие в законе данного положения обеспечивает парламентскую дисциплину. Если же кто-то из депутатов по объективным причинам не может исполнять обязанности, например, в связи с переездом или из-за плотного рабочего графика, то он пишет заявление и досрочно слагает полномочия. Депутатский мандат замещается в установленном порядке.