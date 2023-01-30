В Башкирии в пожарах погибло в 3 раза больше людей, чем в прошлом году

В Башкирии, по данным на 30 января 2023 года, произошло 484 пожара. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на МЧС республики.

При этом в прошлом году за тот же период времени зафиксировано 445 пожаров. Огонь унёс жизни 35 человек. Это почти в три раза больше, чем в 2022 году (12 человек). Травмы в пожарах получили 27 человек.