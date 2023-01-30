В Уфе пассажирский автобус въехал в дом

Сегодня, 30 января, в Уфе зафиксирована крупная авария с участием пассажирского автобуса. Подробности инцидента сообщили в прокуратуре региона.

На пересечении улиц Цюрупы и Достоевского произошло столкновение трёх пассажирских автобусов. Один из них от удара въехал в особняк Якушевых, который признан объектом культурного наследия. Зданию причинён ущерб.