Под Уфой женщина пыталась зарезать сожителя из-за караоке

В деревне Карпово в полицию обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его пыталась зарезать сожительница.
По версии следствия, мужчина, его возлюбленная и её сестра проводили вечер за распитием спиртных напитков. Женщины захотели продолжить вечер в караоке, однако сожитель начал оскорблять возлюбленную и её сестру. Завязалась ссора на почве ревности. Женщина схватил нож и три раза ударила им мужчину.
Она сразу осознала, что натворила. Собутыльники обратились в полицию и за медицинской помощью.
Подозреваемая созналась в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.