Под Уфой женщина пыталась зарезать сожителя из-за караоке

В деревне Карпово в полицию обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его пыталась зарезать сожительница.

По версии следствия, мужчина, его возлюбленная и её сестра проводили вечер за распитием спиртных напитков. Женщины захотели продолжить вечер в караоке, однако сожитель начал оскорблять возлюбленную и её сестру. Завязалась ссора на почве ревности. Женщина схватил нож и три раза ударила им мужчину.