200 тонн в сутки: Чекмагушевский район побил рекорд производства товарного молока

Чекмагушевский район перешел планку, которую прежде не удавалось преодолеть ни одному другому муниципалитету республики. Достижение фермеров отметил Радий Хабиров, подчеркнув заслуги сельчан, а также крупнейших сельхозпредприятий района.

Питаться правильно телят в хозяйстве учат с самого первого дня. Поскольку у матери их забирают, ее роль выполняют сотрудники фермы. Важно приучить малышей пить молоко самостоятельно через специальные поилки, имитирующие вымя. Сразу много нельзя, иначе будет расстройство желудка. Все хорошо в меру.

Комплекс по выращиванию молодняка состоит из нескольких блоков. В каждом разбивка идёт по возрастам. В одном из отделений – ясли для новорожденных, в другом – группа для «ребят» постарше. В целом же именно в этом блоке телята будут находиться до 3-месячного возраста, после чего их переведут в соседнее помещение.

Вырастить животное – целая наука, говорят в хозяйстве. Тут много факторов: рацион, условия содержания, климат в помещении. Все это в конечном итоге выльется в главный показатель производительности – молочную продуктивность. В СПК «Герой» взрослые буренки в среднем дают 37 литров молока в сутки, что далеко не предел.

Ежедневно колхоз производит 58 тонн молока, т.е. четверть от общего объема по Чекмагушевскому району. Хозяйство прошло поистине героический путь, едва не разорившись в двухтысячных и вновь поднявшись в умелых руках. Теперь СПК «Герой» входит в тройку крупнейших в муниципалитете.

Все рекорды бьет и сельскохозяйственное предприятие «Базы». Суточный объем полученного молока здесь составил более 70 тонн. Увеличивают надои как за счет замены пород коров на более продуктивные – с черно-пестрых на голштинские, так и за счет увеличения самого поголовья.

Крупнейшие хозяйства района активно реализуют инвестпроекты, отстраивая новые животноводческие комплексы, кормохранилища и не только. Усилиями всех сельхозпредприятий Чекмагушевский район поставил рекорд, производя 200 тонн товарного молока в сутки. Это десятая часть от всего республиканского объема. Такого количества хватит, чтобы обеспечить молоком более 220 тысяч человек.