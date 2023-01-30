В Башкирии при разгрузке железнодорожного состава обнаружили мину

В Башкирии на территории предприятия обнаружили взрывоопасную мину. Инцидент случился на территории Башкирской содовой компании в Стерлитамаке во время разгрузки железнодорожного состава. 

Фото №1 - В Башкирии при разгрузке железнодорожного состава обнаружили мину

После обнаружения находки на место приехали сотрудники Росгвардии с группой разминирования. После обследования мины выяснилось, что это 82-миллиметровая мина без взрывателя и вышибного патрона.

Мину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Специалисты выясняют, каким образом устройство попало на разгрузку в башкирскую компанию. 

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