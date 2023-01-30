В Уфе солистка Театра оперы и балета помогла задержать телефонных мошенников

Искусство против криминала. Солистка Театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова помогла задержать телефонных мошенников. Причем трижды. После того, как у ее близких обманным путем выманили деньги, артистка твердо решила наказать преступников и придумала свою схему поимки аферистов. Пригодились тут и актерские навыки.



«Сказали, что я попала в ДТП, сбила ребенка, он при смерти…», – такую страшную историю маме Олеси Хуснутдиновой по телефону рассказали мошенники. Едва не доведя пенсионерку до инфаркта, они выманили у нее все сбережения. Злоумышленников, конечно, позже поймали. Заслуженная артистка республики решила, что будет помогать полиции схватить преступников с поличным. И когда аферисты позвонили самой Олесе, она параллельно связалась с правоохранительными органами. Оперативники приехали быстро. Женщина говорит: было страшно, когда на пороге появился курьер.

Он ничего не заподозрил, а оперативники уже были за дверью, за моей спиной. Его сразу же взяли. Я потом отвела душу, его подельнику по телефону сказала: «Твоего дружка взяли, суши сухари, скоро присоединишься к нему». Олеся Хуснутдинова, заслуженная артистка Республики Башкортостан

После этого еще дважды Олеся Хуснутдинова помогала полицейским. Ее номер будто притягивал преступников. Большую роль сыграл и актерский талант солистки Башоперы. Она умело имитировала голос пожилого встревоженного человека. Участвуя в работе полиции, Олеся многое узнала о телефонных аферистах, например, что руководители находятся за пределами России.

Каждый раз Олеся перевоплощалась в старушку. Надевала большой халат, убирала волосы и делала старческий грим. На все про все нужно не более 10 минут. Мастер-класс артистка показала и нашей съемочной группе.

За активную гражданскую позицию и помощь полиции Олесе Хуснутдиновой вручили благодарственное письмо. Артистка отмечает, что мошенники стараются общаться с пожилыми людьми. И если вам поступил такой звонок, то нужно положить трубку, позвонить самому родственнику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Да и к тому же ни один сотрудник полиции, которыми притворяются мошенники, не будет просить передать денег.