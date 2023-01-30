В Башкирии расследовали 22 несчастных случая со смертельным и тяжёлым исходом

Азамат Салихов констатировал, что за указанный период надзорным органом расследовано 22 несчастных случая, из которых 11 - со смертельным исходом (из них семь признаны не связанными с производством), 11 - с тяжёлым. Кроме того, выявлено четыре сокрытых факта производственного травматизма.