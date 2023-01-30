В Башкирии расследовали 22 несчастных случая со смертельным и тяжёлым исходом

27 января прошло заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по охране труда. В режиме видеоконференции в нем принял участие замруководителя региональной трудовой инспекции Азамат Салихов. В ходе заседания были рассмотрены обстоятельства фактов тяжелого и смертельного травматизма, которые расследовала в декабре прошлого года Гострудинспекция.
Азамат Салихов констатировал, что за указанный период надзорным органом расследовано 22 несчастных случая, из которых 11 - со смертельным исходом (из них семь признаны не связанными с производством), 11 - с тяжёлым. Кроме того, выявлено четыре сокрытых факта производственного травматизма.
Материалы расследований несчастных случаев на производстве были переданы в следственные органы.