В Москве прошел предпремьерный показ мультфильма «Северные амуры»

В Москве презентовали мультфильм «Северные амуры». Предпремьерный показ состоялся в Центральном Доме кинематографистов. Посмотреть мультипликационную картину о подвигах башкирских воинов пришли сотни зрителей.

Они внезапно нападали на неприятеля и также резко исчезали, оставаясь неуловимыми. За мастерское владение луком французы, сравнивая их с древнеримским божеством, прозвали башкирских конников «северными амурами». Полнометражный анимационный фильм показывает историю о пяти башкирах, которым предстоит пройти сразу две войны: русско-шведскую 1788-го и Отечественную 1812 года.

В этом фильме в полной мере отражен действительно патриотический, яркий, красивый дух башкирского народа. Как красиво сделан фильм, какой он получился добрый, светлый, яркий. Какие герои – каждый со своей изюминкой, каждый со своим характером. Людмила Скаковская, представитель Совета федерации от исполнительного органа государственной власти Тверской области

Искренние эмоции и восхищение зрителей. Семьи с детьми заполнили зал Центрального Дома кинематографистов в Москве. На предпремьерный показ мультфильма «Северные амуры» пришли также почетные гости, представители культуры, живущие в столице страны уроженцы Башкортостана.

Большое событие в культурной жизни нашей страны – состоялась презентация анимационного фильма. И, как видите, с большим успехом она прошла. Во-первых, полный зал, во-вторых, мне кажется, самая главная оценка – это оценка наших малых зрителей. Они все смотрели затаив дыхание. Но когда была финальная песня, они хлопали в такт и подпевали слова. Я думаю, это очень дорого стоит. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре

Я всеми возможными силами пытался сделать максимально качественный проект, и я думаю, что получилось хорошо. Руслан Тавабилов, режиссёр мультфильма «Северные амуры»

Новый полнометражный анимационный фильм был создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» и при поддержке главы республики. Радий Хабиров высоко оценил результат работы башкирских мультипликаторов. По мнению руководителя региона, картина получилась яркой и красивой, но главное, подчеркнул глава, – лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи.

Отличный мультфильм получился. Яркий, красивый. А кроме того, еще и очень актуальный. Он напоминает о подвигах наших легендарных предков, которые участвовали в русско-шведской войне, били Наполеона. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мультфильм «Северные амуры» выйдет в широкий российский прокат. Планы по его продвижению Радий Хабиров обсудил 26 января на встрече с генеральным директором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым.

Конечно же, отрадно, что уровень творческий, и истории, и визуализации, и всех необходимых компонентов создания анимационного проекта просто выдержан на отличном, высоком качестве. Поэтому я с оптимизмом смотрю на то, чтобы картина заслуженно получила зрительский успех. Алексей Рязанцев, генеральный директор киносети «КАРО»