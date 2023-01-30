В Москве прошел предпремьерный показ мультфильма «Северные амуры»

В Москве презентовали мультфильм «Северные амуры». Предпремьерный показ состоялся в Центральном Доме кинематографистов. Посмотреть мультипликационную картину о подвигах башкирских воинов пришли сотни зрителей.
Они внезапно нападали на неприятеля и также резко исчезали, оставаясь неуловимыми. За мастерское владение луком французы, сравнивая их с древнеримским божеством, прозвали башкирских конников «северными амурами». Полнометражный анимационный фильм показывает историю о пяти башкирах, которым предстоит пройти сразу две войны: русско-шведскую 1788-го и Отечественную 1812 года.
Искренние эмоции и восхищение зрителей. Семьи с детьми заполнили зал Центрального Дома кинематографистов в Москве. На предпремьерный показ мультфильма «Северные амуры» пришли также почетные гости, представители культуры, живущие в столице страны уроженцы Башкортостана.
Новый полнометражный анимационный фильм был создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» и при поддержке главы республики. Радий Хабиров высоко оценил результат работы башкирских мультипликаторов. По мнению руководителя региона, картина получилась яркой и красивой, но главное, подчеркнул глава, – лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи.
Мультфильм «Северные амуры» выйдет в широкий российский прокат. Планы по его продвижению Радий Хабиров обсудил 26 января на встрече с генеральным директором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым.
Прошедший показ в Москве был предпремьерным, в федеральный прокат мультфильм «Северные амуры» должен выйти в конце мая. Кстати, продолжительность картины – 60 минут, озвучивался фильм на двух языках, в прокат он тоже выйдет как на русском, так и на башкирском.