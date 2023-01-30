В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивному ориентированию и лыжным дисциплинам

Соревнования проводились в рамках реализации проекта «Дорога долголетия» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Участие принимали более 300 спортсменов из разных районов страны.

Большая территория и ухоженная трасса. Для хорошего держания нужна гладкая плотная поверхность лыжни. Поэтому для выравнивания использовали ратрак. Соревнования проходят на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек». В эти дни тут пройдут классические лыжные гонки и эстафеты.

Чемпионат и первенство ПФО проходили в Башкортостане впервые. Участие принимали спортсмены от 13 до 18 лет и старше. В том числе легенды лыжного ориентирования. Эдуард Хренников – заслуженный мастер спорта, 14-кратный чемпион мира. В далеком 1994 году спортсмен выполнил норматив мастера спорта по лыжному ориентированию. Дмитрий Никитин имеет опыт выступления на мировых соревнованиях. В 2016 году стал восьмым, а в 2020 году – 23-м. На соревнованиях в Башкортостане спортсмен занял третье место.

Электронная отметка в лыжном ориентировании появилась не так давно. Спортсмены прикладывают индивидуальный чип к устройству, после чего на нем отображается результат. И спортсмен узнаёт, какое место он занял по итогам гонки.