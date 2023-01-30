В Башкирии проводили в последний путь умершего из-за болезни добровольца СВО

В сентябре прошлого года Карагужин отправился добровольцем в зону СВО, где одновременно выполнял обязанности минометчика и старшего разведгруппы. Однажды благодаря ему его группе из шести человека выйти из окружения к позиция российских войск. Боец получил тяжелое осколочное ранение. После лечения в госпитале и прохождения курса реабилитации его отправили домой в отпуск. После этого он вернулся в свою часть для последующей отправки в зону СВО. Однако 21 января из-за внезапно возникшего заболевания, Карагужин скончался в войсковой части.