В Башкирии проводили в последний путь умершего из-за болезни добровольца СВО

Вчера, 29 января, в Абзелиловском районе проводили в последний путь участника СВО Ирмака Карагужина. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков.
Мужчина родился в селе Кусимово и был в семье восьмым ребенком. После окончания школы он поступил в СПТУ №93, где получил профессию газоэлектросварщика. В 1995 году отправился на срочную службу в ряды ВС РФ. После армии военнослужащий работал на стройке, а также стал отцом троих детей.
В сентябре прошлого года Карагужин отправился добровольцем в зону СВО, где одновременно выполнял обязанности минометчика и старшего разведгруппы. Однажды благодаря ему его группе из шести человека выйти из окружения к позиция российских войск. Боец получил тяжелое осколочное ранение. После лечения в госпитале и прохождения курса реабилитации его отправили домой в отпуск. После этого он вернулся в свою часть для последующей отправки в зону СВО. Однако 21 января из-за внезапно возникшего заболевания, Карагужин скончался в войсковой части.