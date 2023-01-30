В Уфе экс-начальника ИК-9 будут судить за получение взятки и превышение должностных полномочий

42-летнего бывшего начальника ИК-9 в Уфе обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Фото №1 - В Уфе экс-начальника ИК-9 будут судить за получение взятки и превышение должностных полномочий

Как установлено следствием, обвиняемый в период с мая по ноябрь 2021 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тыс. рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около 1000 рублей, за общее покровительство в период отбытия наказания.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Начальник колонии за денежное вознаграждение предоставлял осужденному послабления режима, передачи и дополнительные свидания, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников ИК-9, а также выносил поощрения.

Факт получения взяток  выявили сотрудники отдела собственной безопасности ФСИН. Свою вину обвиняемый не признал. В скором времени к рассмотрению уголовного дела приступит суд.

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