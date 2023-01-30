В Уфе экс-начальника ИК-9 будут судить за получение взятки и превышение должностных полномочий

42-летнего бывшего начальника ИК-9 в Уфе обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.
Начальник колонии за денежное вознаграждение предоставлял осужденному послабления режима, передачи и дополнительные свидания, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников ИК-9, а также выносил поощрения.
Факт получения взяток выявили сотрудники отдела собственной безопасности ФСИН. Свою вину обвиняемый не признал. В скором времени к рассмотрению уголовного дела приступит суд.