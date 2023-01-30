В Уфе экс-начальника ИК-9 будут судить за получение взятки и превышение должностных полномочий

Как установлено следствием, обвиняемый в период с мая по ноябрь 2021 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тыс. рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около 1000 рублей, за общее покровительство в период отбытия наказания.

пресс-служба СУ СКР по РБ