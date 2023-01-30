В Башкирии пьяный мужчина угробил в смертельном ДТП супругу

61-летний водитель получил срок за ДТП, в результате которого погибла его 57-летняя жена. Трагедия произошла 20 августа около села Арслано-Амекачево в Куюргазинском районе Башкирии, сообщает КП-Уфа.
Мужчина вместе с супругой приехал на своем ВАЗ-2111 в соседнюю деревню, где они помогли друзьям по хозяйству, а после выпили. На утро пара распила самогон, так как они «болели с похмелья». После супруги выехали в сторону дома. Водитель разогнался до 90 км/ч, автомобиль подскочил из-за ямы и вылетел с дороги. В итоге ВАЗ-2111 пробил забор и остановился на чьем-то участке. Когда водитель очнулся, он услышал стоны супруги. Женщина сказала, что она умирает и попрощалась с мужем. Спустя некоторое время на место приехали медики, которые оказали помощь водителю и констатировали смерть его пассажирки. Позже мужчину увезли для разбирательства.
Мужчина раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.