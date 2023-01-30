В Уфе спасатели нашли тело второго погибшего в ходе разбора сгоревшего барака

В ходе разбора сгоревшего двухэтажного барака по улице Запотоцкого в Уфе обнаружили тело второго погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью, 30 января. Спасателя пришлось эвакуировать из горящего здания и из соседних домов 18 человек.

Ранее в ходе разбора места пожара специалисты обнаружили фрагменты тела первого погибшего. Недавно МЧС сообщило, что сотрудниками чрезвычайного ведомства было найдено тело второй жертвы пожара. Личность обоих устанавливается.

На месте ЧП работают дознаватели МЧС и следователи. Переселение жильцов сгоревшего барака взяла на контроль прокуратура.