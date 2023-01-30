В Башкирии проводили в последний путь двоих бойцов, погибших в зоне СВО

Сегодня, 30 января, в Чишминском районе Башкирии проводили в последний путь погибших в зоне проведения СВО рядового Айнура Ибрагимова и прапорщика Динара Садретдинова. Об этом сообщил глава района Ришат Мансуров.
Траурная церемония прощания с Айнуром Ибрагимовым состоялась в селе Калмышево. Мужчина был одним из первых, кто направился в зону СВО. Его посмертно наградили орденами генерала Шаймуратова и Мужества.
С Динаром Садретдиновым простились в селе Еремеево. Мужчина с 2014 года проходил военную службу. В 2019-м участвовал в спецоперации в Сирии. В зону СВО он отправился в самом начале боевых действий – 24 февраля. Дамир Садретдинов награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции» и «5 лет на военной службе», а также посмертно – орденами Мужества и генерала Шаймуратова.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Айнура Ибрагимова и Динара Садретдинова