В Башкирии проводили в последний путь двоих бойцов, погибших в зоне СВО

С Динаром Садретдиновым простились в селе Еремеево. Мужчина с 2014 года проходил военную службу. В 2019-м участвовал в спецоперации в Сирии. В зону СВО он отправился в самом начале боевых действий – 24 февраля. Дамир Садретдинов награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции» и «5 лет на военной службе», а также посмертно – орденами Мужества и генерала Шаймуратова.