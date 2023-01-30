Стало известно самочувствие 15-летнего парня, попавшего под поезд в Башкирии

15-летний парень из Башкирии, попавший под поезд, сражается за жизнь. ИА "Башинформ" в пресс-службе регионального Минздрава рассказали о его самочувствии.
23 января юноша попал под поезд "Оренбург - Уфа". Экстренно его доставили в реанимацию, где врачи диагностировали перелом свода черепа. В настоящее время парень находится в крайне тяжелом состоянии, динамика отсутствует.
Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось.
Ранее глава Куюргазинского района Юлай Ильясов сообщил, что пострадавший не услышал приближения поезда, так как был в наушниках. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.