В Уфе 18-летний парень украл 50 упаковок сыра

С конца прошлого года в полицию стали обращаться представители различных продуктовых магазинов. В одном из случаев директор магазина рассказал, что неизвестный мужчина украл 50 упаковок сыра. Другие заявления звучали аналогично, менялось только названия похищенного: кофе, шоколад, спиртные напитки.

В ходе проверки выяснилось, что ранее парень уже был судим. В настоящее время он находится под стражей, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.