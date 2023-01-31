В Уфе задержали подозреваемого в кражах и поджоге машины

По имеющимся данным, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в автомобиль ВАЗ-21099, припаркованный в одном из дворов в Орджоникидзевском районе города Уфы. Из машины мужчина совершил кражу автомобильного аккумулятора, буксировочного троса, мультиметра, а так же ящика с инструментами. В соседнем дворе он заметил засыпанную снегом «Ладу» 14-ой модели. Дверь машины была не заперта. Похищенное злоумышленник спрятал в ней, предположив, что авто вряд ли воспользуются в ближайшее время. Совершив кражу мужчина решил не останавливаться на достигнутом. Не прошло и часа, как подозреваемый вскрыл еще один автомобиль. На этот раз в поле зрения злоумышленника попала «Лада» 12-ой модели на ул. Калинина. Вскрыв авто злоумышленник, совершил кражу магнитолы и поджег чехлы сидений. Когда машина начала сильно гореть, мужчина испугался и сам сообщил о пожаре в экстренные службы. Затем он скрылся с места преступления.

пресс-служба МВД по РБ