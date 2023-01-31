Башкирия вошла в ТОП-3 регионов ПФО, в которых собрали рекордный урожай зерна

В регионах ПФО, включая Башкортостан, за последние 33 года собрали рекордный урожай. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО.

Фото №1 - Башкирия вошла в ТОП-3 регионов ПФО, в которых собрали рекордный урожай зерна

За прошлый год в общей сложности регионы округа собрали 36,9 млн тонн зернобобовых и зерна, что почти в 2 раза больше, если сравнивать с 2021 годом.

Лидирующую строчку по объему собранного зерна заняла Саратовская область, аграрии которой собрали 6,480 тонн зерна. Показатели в 5 млн тонн превысили Башкортостан и Татарстан. В Оренбуржье в 2022 году урожай зерна достиг 4 млн тонн.

Эти регионы являются крупнейшими производителями зерновых и зернобобовых культур как в округе, так и во всей стране. Они входят в число 15 регионов России с наибольшим валовым сбором зерна. По итогам прошлого года в целом по регионам Приволжского федерального округа аграрии собрали рекордный урожай зерна за последние 33 года (с 1990 года). Почти четверть общероссийского валового сбора зерновых — заслуга регионов округа.

пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

По мнению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, уборочная кампания-2022 прошла успешно.

Предприятия округа по-прежнему лидируют в валовом сборе зерна и бобовых культур благодаря комплексу федеральных и региональных мер. Через льготное кредитование, субсидии и лизинг предприятия обновляют технику, закупают удобрения и элитные семена, модернизируют производства, привлекают специалистов и в целом делают сельскую жизнь более комфортной.

Игорь Комаров, полпред Президента РФ в ПФО

Между тем индекс производства продукции сельского хозяйства за январь – сентябрь 2022 года к аналогичному периоду 2021 года существенно превысил общероссийское значение и составил 113,6% (по России — 105,2%). Рост производства АПК продукции наблюдается во всех регионах округа, включая Башкирию.

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.

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