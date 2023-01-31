Башкирия вошла в ТОП-3 регионов ПФО, в которых собрали рекордный урожай зерна

Эти регионы являются крупнейшими производителями зерновых и зернобобовых культур как в округе, так и во всей стране. Они входят в число 15 регионов России с наибольшим валовым сбором зерна. По итогам прошлого года в целом по регионам Приволжского федерального округа аграрии собрали рекордный урожай зерна за последние 33 года (с 1990 года). Почти четверть общероссийского валового сбора зерновых — заслуга регионов округа.

пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО