Башкирия вошла в ТОП-3 регионов ПФО, в которых собрали рекордный урожай зерна

В регионах ПФО, включая Башкортостан, за последние 33 года собрали рекордный урожай. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО.
За прошлый год в общей сложности регионы округа собрали 36,9 млн тонн зернобобовых и зерна, что почти в 2 раза больше, если сравнивать с 2021 годом.
Лидирующую строчку по объему собранного зерна заняла Саратовская область, аграрии которой собрали 6,480 тонн зерна. Показатели в 5 млн тонн превысили Башкортостан и Татарстан. В Оренбуржье в 2022 году урожай зерна достиг 4 млн тонн.
По мнению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, уборочная кампания-2022 прошла успешно.
Между тем индекс производства продукции сельского хозяйства за январь – сентябрь 2022 года к аналогичному периоду 2021 года существенно превысил общероссийское значение и составил 113,6% (по России — 105,2%). Рост производства АПК продукции наблюдается во всех регионах округа, включая Башкирию.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова.