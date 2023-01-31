В этом году в Уфе капитально отремонтируют электросети в 13 многоквартирных домах

В перечень работ входит ремонт или замена: электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и обеспечения работы инженерных систем; вводного распределительного устройства; распределительных и групповых щитов; внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения; этажных распределительных щитов на каждом этаже с заменой автоматических выключателей согласно номинальной нагрузке и возможностью установки счетчика для каждой квартиры; осветительных приборов на антивандальные, светодиодные светильники.