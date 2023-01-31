В этом году в Уфе капитально отремонтируют электросети в 13 многоквартирных домах

В 2023 году Регоператор капремонта планирует в 13 жилых домах Уфы обновить электросети. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.
Сети обновят в ряде многоквартирных домов на Запорожском переулке, на проспекте Октября, на улицах Софьи Перовской, Салавата, Мубарякова, Левитана, Заводской, Парковой, 50-летия Октября, 50-летия СССР.
В перечень работ входит ремонт или замена: электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и обеспечения работы инженерных систем; вводного распределительного устройства; распределительных и групповых щитов; внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения; этажных распределительных щитов на каждом этаже с заменой автоматических выключателей согласно номинальной нагрузке и возможностью установки счетчика для каждой квартиры; осветительных приборов на антивандальные, светодиодные светильники.