Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с пассажирскими автобусами в Уфе

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования ДТП с двумя пассажирскими автобусами, в котором пострадали пассажиры, а также был поврежден памятник архитектуры.

Напомним, ДТП произошло вчера, 30 января, в Уфе на перекрестке улиц Достоевского и Цюрупы. Столкнулись два пассажирских автобуса, в которых суммарно находились 25 пассажиров. Один из автобусов врезался в здание, которое является памятником архитектуры, в дом Якушевых. В результате аварии пассажиры получили телесные повреждения.