В Уфе мужчина поджег элитную иномарку из-за 30 тысяч рублей

В Уфе местного жителя обвиняют в поджоге дорогостоящего автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Инцидент произошел ноябре прошлого года. Уфимцу поступило предложение 30 тысяч рублей за поджог автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Злоумышленник облил элитную иномарку бензином, поджег и скрылся с места преступления. Также огонь охватил рядом стоявший автомобиль Hunday Tucson.