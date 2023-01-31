В Уфе мужчина поджег элитную иномарку из-за 30 тысяч рублей

В Уфе местного жителя обвиняют в поджоге дорогостоящего автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Фото №1 - В Уфе мужчина поджег элитную иномарку из-за 30 тысяч рублей

Инцидент произошел ноябре прошлого года. Уфимцу поступило предложение 30 тысяч рублей за поджог автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Злоумышленник облил элитную иномарку бензином, поджег и скрылся с места преступления. Также огонь охватил рядом стоявший автомобиль Hunday Tucson.

Сумма ущерба составила более 9,3 млн рублей. Свою вину обвиняемый признал. Сейчас дело рассматривает суд.

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